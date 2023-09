Gessica Notaro si sposa | matrimonio con Filippo Bologni Tutti i dettagli delle nozze | dalla location ai 500 invitati

L'idiozia degli haters non si ferma davanti a nulla. Nemmeno di fronte a, la ragazza che nel 2017 fu aggredita dal suo ex con l'acido: la sfregiò, compromettendole per sempre il viso.si è fatta forza, non si è chiusa dietro a un dramma ...'La chirurgia estetica mi ha salvato la vita: amatevi di più e rompete di meno'.asfalta gli haters. La sua vita di modella è cambiata il 10 gennaio del 2017, quando l'ex fidanzato la sfregiò con l'acido, durante uno di quegli appuntamenti finali, con millantato ...leggi anche, proposta di matrimonio del fidanzato Filippo Bologni L'ironia e l'invito ad amarsi di più "Siccome ero stanca di tornare sotto ai ferri sempre per colpa di un chiamiamolo ...risponde agli haters senza mezzi termini e sui social scrive: 'La chirurgia estetica mi ha salvato la vita, ...

Gessica Notaro e Filippo Bologni sposi: tutti i dettagli sulle nozze del ... Tag24

Gessica Notaro replica agli haters sulla chirurgia estetica: "Mi ha salvato la vita" Sky Tg24

Gessica Notaro si sposa. La showgirl e attivista ha trovato la pace tra le braccia del campione di equitazione Filippo Bologni con cui coroneranno la loro storia d'amore il ...Gessica Notaro e Filippo Bologni sposi. La coppia convolerà a nozze il 18 settembre: i dettagli sulla cerimonia.Il 18 settembre Gessica Notaro convolerà a nozze con Filippo Bologni, il fidanzato con cui ha ritrovato la serenità dopo il dramma.