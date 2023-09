Gerry Scotti come Lazza. L'ultimo trend di TikTok è preoccupante

Forse non approderà davvero alla conduzione di Sanremo , come auspicato da Fiorello , masta già scalando le classifiche musicali di TitTok . Dietro all'ultimo, improbabile trend che spopola sulla piattaforma c'è lo zampino dell' intelligenza artificiale , con risultati ...Tornerà su Canale 5 Io Canto con. Un ritorno indietro nel passato, ma con grandi novità. Infatti, questa volta ci saranno anche dei coach che avranno il compito di preparare i giovani concorrenti. Non mancherà la giuria ...... Amici e Tu Si Que Vales su canale 5 Rudy Zerbi non sarà solo alle prese con gli allievi di Amici , ma tornerà anche in quello di Tu Sì que Vales accanto a Maria de Filippi e. Fino a ...Forse non approderà davvero alla conduzione di Sanremo , come auspicato da Fiorello , masta già scalando le classifiche musicali di TitTok . Dietro all'ultimo, improbabile trend che spopola sulla piattaforma c'è lo zampino dell' intelligenza artificiale , con risultati ...

Avete mai visto la casa di Gerry Scotti Ecco dove vive l'amatissimo conduttore theWise Magazine

Io Canto Generation, svelata la giuria dello show di Canale 5: le anticipazioni Il successo ottenuto da Antonella Clerici alla guida di The Voice Kids ha ...Io Canto sta per tornare su Canale 5, sarà uno dei programmi di punta dell’autunno della rete. E Dagospia svela alcuni dettagli, rivelando anche diversi retroscena su chi avrebbe detto un grande no a ...Il maestro di canto di Amici Rudy Zerbi non è passato inosservato sui social per una frase alquanto insolita. Ecco tutti i dettagli ...