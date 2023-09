Germania | Voller | «Voglio presentare il prossimo ct tedesco entro tre settimane»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Rudi, direttore sportivo della, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Francia. Le sue dichiarazioni Rudi, direttore sportivo della, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Francia. Le sue dichiarazioni. PAROLE – «Il risultato non cambia la situazione. Per me è molto chiara: gli ultimi giorni sono stati molto stressanti. Il mio desiderio ora sarebbe quello di poterviilallenatoredurante la prossima finestra internazionale. Non farò nomi, l’importante è che sia qualcuno che parli. E poi deve essere un uomo eccezionale. Stranieri? nessuno straniero è mai stato scelto per il ruolo di allenatore della nazionale tedesca».

L'allenatore che può sedersi sulla panchina della Germania può rivoluzionare la Nazionale: ecco il sostituto di Hansi Flick ...Tempo di decisioni nella Federazione quattro volte campione del mondo: c'è sa decidere il nome del sostituto di Hansi Flick, esonerato negli scorsi giorni ...