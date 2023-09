Germania | niente Klopp come ct | ora tutto su Nagelsmann

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’agente di Jurgenchiude al possibile arrivo del tecnico sulla panchina della: rimane solo piùJurgenchiude la porta alla panchina della. Il manager del tecnico tedesco, Marc Kosicke, ha parlato a ARD Sportschau, chiudendo il discorso dicendo: «Jürgen ha un contratto a lungo termine e non è disponibile per la posizione di allenatore della Nazionale». Con il no del tecnico del Liverpool, il favorito del vicepresidente della Federcalcio tedesca, Hans-Joachim Watzke, rimane Julianobiettivo principale per la panchina.

"Abbiamo giocatori che si sostengono a vicenda. Combattono l'uno per l'altro. È un gruppo speciale con giocatori speciali e persone ancora migliori." Ipse dixit: ...Rudi Voller siederà ad interim sulla panchina della Germania per la sfida amichevole di domani contro ... Abbiamo alcune idee in mente, ma non posso dire niente di più preciso in questo momento".