Germania e Francia ci lasciano solo con i migranti. È il momento di chiudere i porti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Con una lettera laci ha informato che dal 1 settembre non prenderà più iarrivati dall'Italia. Più o meno nelle stesse ore Parigi ci ha fatto sapere di aver intensificato i controlli alle frontiere con il Belpaese; un modo carino per dirci la stessa cosa di Berlino. Decisioni a sorpresa che raccontano diverse situazioni. La prima è che anche altrove è ufficialmente cominciata la campagna elettorale per le elezioni europee 2024. E che Scholz e Macron hanno capito che l’accoglienza ad ogni costo non paga quando si vota; così si stringono le maglie alla frontiera e nona caccia di consensi. La seconda è che l’Europa, ancora una volta, mostra su questo tema tutta la sua ipocrisia; alla fine passano gli anni ma siamo soli a smazzarci il problema. E fin quei le notizie negative. Perché l’isolamento a cui ci hanno ...

L'Italia, infatti, è 14° per laureati nelle materie Life Sciences e conta ancora pochi laureati STEM, pari al 18,5% ogni 1.000 abitanti, contro il 29,5% dellae il 24% della. Inoltre,...Rapporto 2023: Criptovalute al primo posto negli investimenti fintech inNella prima metà del 2023 l'Europa ha registrato un calo del 50% degli investimenti nel settore fintech. Notizie Nel bel mezzo della flessione del mercato fintech globale, il ...Perch l'isolamento a cui ci hanno condannatoha anche dei risvolti positivi. A partire dal fatto che questa chiusura delle frontiere toglie una delle frasi più usate ed abusate dal ...BRUXELLES - " Sono convinto cheraggiungeranno un accordo sul nuovo Patto di stabilità e crescita per la fine del 2023 , le differenze non sono così grandi e ci sono molti più punti di accordo di quanto alcuni ...

Le Maire, 'sul Patto troveremo accordo tra Francia e Germania' - Europa Agenzia ANSA

L'Italia affronterà la Francia nella semifinale degli Europei 2023 di volley maschile, in programma giovedì 14 settembre (ore 21.15) al PalaEur di Roma. I Campioni del Mondo e d'Europa torneranno in c ...Berlino e Parigi chiudono le porte ai migranti che sbarcano in Italia (per ragioni di campagna elettorale in vista delle europee); questo ci dà modo di fare l'unica cosa logica dopo i 130 mila ingress ...BRUXELLES - " Sono convinto che Francia e Germania raggiungeranno un accordo sul nuovo Patto di stabilità e crescita per la fine del 2023, le differenze non sono così grandi e ci sono molti più punti ...