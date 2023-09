Gentile | «Thuram | all’inizio con l’Inter un pesce fuor d’acqua Poi…»

(Di mercoledì 13 settembre 2023)analizza lo stato fisico di alcuni calciatori delreduci dalle Nazionali. Il giornalista di Sky Sport 24 si sofferma in particolare su, che sembra aver cambiato marcia. PREOCESSO – Simone Inzaghi può sorridere dopo la sosta per le Nazionali, considerando il buon rendimento di alcuni suoi nerazzurri. Di tre giocatori delnello specifico parla Riccardo: «Marko Arnautovic quando ha giocato la prima conera arrivato da pochi giorni ma è entrato bene, subito con un assist. Evidentemente sta bene fisicamente e questa è una buona notizia considerando che la scorsa stagione è stata molto travagliata da questo punto di vista. Denzel Dumfries è cresciuto molto da quand’è in Italia. Prima delaveva grandissima velocità però ...

Tornano con il morale a mille anche, che ha segnato il suo primo gol con la maglia della ... Le altre buone notizie arrivano da Appianodove sia Sensi che Acerbi hanno recuperato dai ...Dalle ultime notizie che filtrerebbero da Appiano, Simone Inzaghi sarebbe incline a ... In attacco dovrebbero partire Lautaro Martinez e Marcus, con quest'ultimo in grande forma. © ...... anche in considerazione che il suo rientro ad Appianoavverrà prima di quello dei ... su assist di, a Cagliari. Un avvio promettente per una stagione che per l'esterno classe '96 può ...... curiosamente, è dettata dall'infortunio del numero 9 rossonero : il subentrato Marcusha ... DUE RECUPERI PER INZAGHI - La terza lieta novella giunge invece da Appiano: Simone Inzaghi ha ...

Il 'secondo' Derby di Milano di Marcus Thuram Fcinternews.it

Inter-Milan, il ballo dei debuttanti: dopo la rivoluzione Inzaghi invita ... L'Interista

A scrivere ufficialmente la parola 'fine' sull'interminabile sosta per le Nazionali ci sarà la super sfida di San Siro tra Inter e Milan, in programma sabato sera in uno ..."La rivoluzione estiva ha portato ad Appiano Gentile dodici facce nuove ... dopo gli addii pesanti di Edin Dzeko e Romelu Lukaku. E Marcus Thuram si è già giocato alla grande le sue carte, dimostrando ...Tra i giocatori andati via da Appiano Gentile, anche Marcus Thuram che, proprio nell’ultima amichevole con la sua Francia, ha firmato il suo primo gol con i bleus. Intanto, dalle pagine del quotidiano ...