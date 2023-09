Genova | indagato per altri abusi l’amico di Ciro Grillo Deve già rispondere dell’accusa di stupro di gruppo in Sardegna

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Si moltiplicano i guai giudiziari per Francesco Corsiglia, uno degli amici di, accusato insieme al figlio del fondatore del M5S di aver abusato di una giovane italo-norvegese nel 2019 in un residence in. Al processo in corso a Tempio Pausania se ne potrebbe aggiungere presto un altro: il ragazzo è infattidalla procura diper violenza sessuale per una vicenda di poche settimane fa. Corsiglia avrebbe sollevato il top a una ragazza di 19 anni mentre ballava in una discoteca di, la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi. A denunciare Corsiglia erano stati i carabinieri dopo che avevano incontrato per strada la ragazza sconvolta dopo l’accaduto. Il pubblico ministero Federico Panichi ha chiuso le indagini e inviato l’avviso di garanzia al ...

Al processo in corso a Tempio Pausania se ne potrebbe aggiungere presto un altro: il ragazzo è infattidalla procura diper violenza sessuale per una vicenda di poche settimane fa. ...Avrebbe sollevato il top a una ragazza di 19 anni mentre ballava in una discoteca di corso Italia, a. Per questa ragione Francesco Corsiglia è nuovamenteper violenza sessuale questa volta dalla Procura del capoluogo ligure. Corsiglia è uno degli amici di Ciro Grillo (figlio del ......Mussato che assiste Andrea Gibin (insieme ad Antonio Massa), il perito Paolo Dal Checco per le parti civili rappresentate dall'avvocato Enrico Calabrese e l'avvocato del foro di, Anna ......evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'... è previsto che in caso di precipitazioni […] Cronaca A10, lavori nel trattoPrà - ...

Francesco Corsiglia (imputato nel processo Ciro Grillo) indagato per abusi a Genova Corriere della Sera

Genova, indagato per altri abusi l'amico di Ciro Grillo. Deve già ... Open

Ancora guai giudiziari per Francesco Corsiglia, uno degli amici di Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5S, già a processo a Tempio Pausania per violenza sessuale. Il ragazzo ...Avrebbe sollevato il top a una ragazza di 19 anni mentre ballava in una discoteca di corso Italia, a Genova. Per questa ragione Francesco Corsiglia è nuovamente indagato per violenza sessuale questa v ...Ancora guai giudiziari per Francesco Corsiglia, uno degli amici di Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5S, già a processo a Tempio Pausania per violenza sessuale.