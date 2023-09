Si inizierà con tre anticipi stellari: Juventus - Lazio , Inter - Milan e- Calcio Napoli . Un antipastomale, con le milanesi impegnate nel derby della Madonnina, i bianconeri che ...Napoli . Matteo Politano salterà- Napoli per infortunio, ma Garcia non mancano le alternative sulla corsia destra, giocatori diversi per caratteristiche rispetto a Politano e che, quindi, suggeriscono anche uno sviluppo della ...È vero, il luogo comune dice che il calcio d'agosto non conta, che fino alla prima pausa - ... Per avere un termine di paragone, ilè salito dalla Serie B con 30 milioni di spesa per gli ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Contrordine:Napoli per Vogliacco e Messias, spiega stamane l'edizione genovese de La Repubblica. Le ...Motivo Lo staff del...

Genoa, niente Papu Gomez. L'agente: 'Andrà all'estero' Calciomercato.com

Napoli, niente Genoa per Politano e non solo: le partite che può saltare SOS Fanta

In vista della partita di campionato tra il Genoa e il Napoli, un infortunio lo costringerà a non scendere in campo ...Niente da fare per il big che è costretto a saltare il match tra Genoa-Napoli, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A ...Ieri c'è stato l'ultimo allenamento settimanale per il Genoa, che ora avrà due giorni di riposo.Ecco il report della seduta del venerdì: "La squadra ha terminato la progressione di sedute in agenda e ...