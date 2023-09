Genoa-Napoli | Garcia Prepara Tre Sorprese nella Formazione | Occhi su Lindstrom e Cajuste

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Rudista pianificando alcune mosse inaspettate per la prossima partita delcontro il, pronti. Ilè pronto a tornare in azione in Serie A, e la prossima sfida è contro il. Mentre i tifosi sono ansiosi di vedere la squadra in campo, Rudista ponderando alcune scelte diche potrebbero sorprendere molti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico delsta considerando diverse opzioni interessanti.Pensa a Natan Una dellepotrebbe essere Natan. Il giovane talento è sulla lista diper un possibile ruolo da titolare, e potrebbe essere la chiave per sbloccare la difesa ...

Matteo Politano "corre" verso l'esordio in Champions League del. L'esterno di Garcia rischia seriamente di saltare trasferta di sabato con ila causa dell' elongazione al soleo della gamba destra rimediato nel primo tempo di Italia - Macedonia del ...Ultimissime Calcio- Potrebbe essere rinviato ancora l'esordio dal primo minuto di Natan . Come infatti svela La Repubblica oggi in edicola, non dovrebbe esserela partita tanto attesa. Esordio Natan: si punta a Bologna -Il brasiliano piuttosto, che sta sta studiando tattica in campo e l'italiano sui libri, salvaguardato finora da Rudi ...Calciomercato- Victor Osimhen scatenato in nazionale in attesa che si sbizzarrisca anche in maglia azzurra,... La speranza è che possa timbrare subito il cartellino al rientro già cole ...Calcio 2023 - 2024 Serie A SquadraIlprepara il match di sabato sera in casa delin Serie A. Politano dopo l'infortunio in Nazionale contro la Macedonia del Nord ha svolto terapie e lavoro in palestra, mentre Zielinski è ...

Rudi Garcia sta pianificando alcune mosse inaspettate per la prossima partita del Napoli contro il Genoa, pronti Lindstrom e Cajuste. Il Napoli è pronto a tornare in azione in Serie A, e la prossima ...Il match tra Genoa e Napoli sarà visibile su Sky Sport e in streaming su Now Tv e Sky Go, oltre che su DAZN. In quest'ultimo caso gli abbonati potranno collegarsi all'app attraverso tablet, pc, ...