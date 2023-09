Genitori ricorrono al Tar contro la promozione del figlio | Sasso | “Ciò danneggia l’autorevolezza delle istituzioni educative”

Vale qui ricordare che se da un lato le autorità cinesiraramente all'ergastolo di un ... arrivando persino a chiedere ai bambini di denunciare i propri. Le direttive delle autorità ...Vale qui ricordare che se da un lato le autorità cinesiraramente all'ergastolo di un ... arrivando persino a chiedere ai bambini di denunciare i propri. Le direttive delle autorità ...si sono prima rivolti al consiglio di classe e poi sono andati dai giudici. Spiegando che vorrebbero anche cambiare scuola al ragazzino e hanno presentato una relazione di una ...Il no del preside e il ricorso ai giudici Ihanno però chiesto al dirigente scolastico di annullare la decisione e di permettere al figlio di ripetere l'anno. Di fronte al rifiuto del ...

Trento, la scuola lo promuove e i genitori ricorrono al Tar: «Fategli ... Open

Scuola, genitori trentini ricorrono al Tar per il figlio: è stato promosso ma chiedono che ripeta l’anno la Repubblica

Il piccolo frequenta le elementari. La richiesta della famiglia supportata dal parere di una psicoterapeuta ...Si sono fermamente opposti alla decisione dell’istituto scolastico e hanno deciso di ricorrere al Tar. Questa la singolare storia ...Il Tar di Trento ha accolto in via cautelativa il ricorso dei genitori dell’alunno e per ora il piccolo ha iniziato l’anno scolastico in un ...