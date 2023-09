Gelmini | “Garantire ai giovani una formazione adeguata alle loro sfide professionali”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 13 settembre 2023) ROMA – “Abbiamo il dovere di rispondere all’esigenza delle imprese di avere personale qualificato, dobbiamoaiunache si troveranno davanti, dobbiamo continuare ad innovare la didattica e il governo ha il dovere di dare quanto prima piena attuazione alla riforma degli Its Academy, approvando i decreti che ancora mancano per poter utilizzare le risorse che il Pnrr mette a disposizione. Sullac’è del lavoro da fare e sarà determinante per il futuro del Paese. La proposta dell’Intergruppo di andare oltre l’opportunità di Industria 4.0 e di detassare anche gli investimenti inè condivisibile. È questo a cui bisogna puntare. La crescita del Paese passa ...