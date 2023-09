Geepsity | “Nessuno ci potrà fermare”

Leggi su funweek

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Non un “grido di dolore”, ma un messaggio di vitalità e speranza per le giovani generazioni: questo il senso di ‘Migliore amico’, primo singolo di un giovane artista, alla ricerca di una formula musicale originale e innovativa Gianmarco Fregnani, in arte, è un giovane artista originario di Forlì. Fin dall’infanzia ha sviluppato una grande passione per la musica e, inizialmente, ha voluto specializzarsi come sassofonista. Presto ha compreso che la sua vera passione era la scrittura, influenzato dal rap e dalla cultura hip-hop a cui è molto interessato, senza disdegnare il pop e altri generi meno datati, come l’antipop e l’hyperpop. Insomma, un ragazzo intelligente, che cresce bene e che sta sviluppando una propria elaborazione artistica e musicale. A 21 anni ha tentato la pubblicare qualche singolo da indipendente, proprio perché alla ricerca di un suo stile ...