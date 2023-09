GdS – Lecce | ufficiale l’acquisto di Sansone Avrà la numero 11

(Di mercoledì 13 settembre 2023) 2023-09-11 14:37:03 Arrivano conferme dalla GdS: L’ex Bologna, che era svincolato, ha firmato un biennale con i giallorossi che volevano allungare la rosa con un profilo d’esperienza Almqvist, Krstovic, Piccoli e, adesso, pure. Quest’estate ilha cambiato look in attacco, pur mantenendo in rosa Strefezza (nominato capitano dopo l’addio di Hjulmand) e Banda. L’ultimo rinforzo per il tridente di D’Aversa arriva dal mercato degli svincolati: si tratta di Nicola, che ha firmato un contratto biennale con i giallorossi. esperienza — L’opportunità di tesserareè stata colta al volo dal club di Sticchi Damiani, determinato ad allungare la rosa e, soprattutto, a garantirsi un profilo di esperienza, che in passato ha giocato le coppe europee e ha indossato in tre occasioni la maglia della ...

La fascia divisa tra più protagonisti dopo l'addio di Hjulmand in estate Baschirotto, Blin e Strefezza. Il Lecce ha più di un capitano. Anzi, è "il Lecce dei capitani", scrive La Gazzetta dello Sport