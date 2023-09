(Di mercoledì 13 settembre 2023) È in corso in Australia la mobilitazione dei lavoratori degli impianti di liquefazione di Chevron. La conseguenza? Rialzi oltre il 10% sui mercati dell'energia

...e pertanto in attesa degli sviluppi viene mantenuto lo stato di agitazione ma loè sospeso ... la Pastorale sociale: 'Va contro la riduzione deiserra'Leggi Fridays For future, prove generali diper il clima Cosa dice il Patto per la ... continueremo a r idurre le emissioni diserra sul nostro territorio, a fronteggiare gli impatti ...Il prezzo del, aggiunge Fratin, dovrebbe restare ' 30 e 40 euro a megawattora, poi però basta la minaccia diin Australia, fenomeni esogeni, per influenzare il prezzo'.Il rischio di nuovi aumenti Il prezzo deldovrebbe 'rimanere tra 30 e 40 euro a megawattora, poi però basta la minaccia diin Australia, fenomeni esogeni, per influenzare il prezzo'. ...

Gas, lo sciopero che ha fatto alzare il prezzo WIRED Italia

Gas, nuova impennata al Ttf: inizia lo sciopero in Australia Il Sole 24 ORE

È in corso in Australia la mobilitazione dei lavoratori degli impianti di liquefazione di Chevron. La conseguenza Rialzi oltre il 10% sui mercati dell'energia ...Lo sciopero dei lavoratori americani delle Tre grandi case automobilistiche sembra sempre più vicino. Quali conseguenze avrà Proseguono a ritmo serrato le trattative tra le tre grandi case ...(ANSA) - MILANO, 11 SET - Ancora una seduta in forte rialzo per il gas naturale che in Europa ha visto il prezzo dei futures di riferimento guadagnare fino al 9,8% e chiudere in rialzo del 6,35% a 36, ...