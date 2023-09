Adriano, storico ex amministratore delegato dei rossoneri all'epoca dell'epopea ... Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: ' Sabatoa San Siro per vedere una grande partita come il ...Così l'amministratore delegato del Monza, Adriano, all'arrivo in Lega, parla del calciomercato dei brianzoli e del prossimo derby di Milano. Guarda il ...Adriano, storico ex amministratore delegato dei rossoneri all'epoca dell'epopea ... Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: ' Sabatoa San Siro per vedere una grande partita come il ...Così l'amministratore delegato del Monza, Adriano, all'arrivo in Lega, parla del calciomercato dei brianzoli e del prossimo derby di Milano. Guarda il ...

Galliani: “Andrò a vedere il derby. Sensazioni Faccio fatica…” Pianeta Milan