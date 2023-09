Funerali di Giogiò | Napoli è una città che ingoia troppo in fretta

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Sono senza parole, difficile anche trovarne per scrivere due righe. E ami accade sempre più spesso, davanti all’evitabile, alle tragedie annunciate. Ci siamo appena scrollati di dosso lo sdegno per lo stupro collettivo e continuativo delle due bambine di Caivano, che ci troviamo davanti all’orrore puro. Un sedicenne esce armato, scoppia la lite per un parcheggio e ammazza a bruciapelo, l’ultimo proiettile sparato alle spalle, lo lascia in un mare di sangue e va a giocare a carte. Il malavitoso in erba era appena tredicenne quando aveva tentato di accoltellare un altro ragazzo. Il giovane perduto, forse, si poteva salvare, o almeno tentarci. Invece per lui niente riformatorio, né assistenti sociali. Quando lo Stato sul territorio è inesistente. Se la legge fosse stata applicata allora, ci sarebbe stato, forse, un assassino in meno e ...

