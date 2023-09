Frosinonemania | Contro il Sassuolo riprende la marcia dei giallazzurri verso il sogno salvezza

Perché la vittoria di sabato conquistatal'Atalanta ha assunto i connotati della grande impresa. In pochi avrebbero pronosticato il 2 - 1 finale, fatta eccezione forse di Eusebio Di Francesco .Commenta per primo A testa alta, consapevoli delle inevitabili difficoltà ma fiduciosi per il prosieguo di stagione. Il clima che si respira in casa Frosinone dopo l'esordio dolenteil Napoli di sabato scorso tende ad orientarsi lungo questi binari. Al cospetto dei partenopei, la prestazione sciorinata dai giallazzurri non è stata affatto negativa. Anzi, a dire il vero ha ...Commenta per primo Attesa, curiosità ed entusiasmo. Cifre identificative ben definite che stanno scandendo l'attualità in casa Frosinone. Ci si prepara per l'esordio in campionatoil Napoli campione d'Italia. Un debutto di fuoco fra le mura amiche del 'Benito Stirpe' che darà avvio alla rincorsa dell'obiettivo salvezza, traguardo che mai è stato raggiunto nelle passate ...Perché la vittoria di sabato conquistatal'Atalanta ha assunto i connotati della grande impresa. In pochi avrebbero pronosticato il 2 - 1 finale, fatta eccezione forse di Eusebio Di Francesco .

Frosinonemania: Tra campo e mercato i giallazzurri si regalano un ... Calciomercato.com

Frosinonemania: Idee e coraggio per ripartire con fiducia dopo il ko ... Calciomercato.com

Il campionato è pronto a ripartire. Dopo la sosta per le Nazionali, nel prossimo weekend il fischietto tornerà su tutti i campi di Serie A. Incluso il terreno di gioco del “Benito Stirpe”, dove il Fro ...Esaltazione, entusiasmo, energia. In casa Frosinone le cifre identificative dell’attualità risentono dell’incidenza di questa inattesa tripla “E”. Perché la vittoria di sabato conquistata contro l’Ata ...