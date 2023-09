(Di mercoledì 13 settembre 2023) PARIGI - Mentre la stampa in Francia è occupata a scaricare Pogba per il caso doping , arriva una polemica sulla nazionale transalpina del passato, quella guidata da Raymonddal 2004 fino al ...

Stavolta è stato Sebastien, ex numero uno di Parma, Inter, Fiorentina e Genoa a criticare l'ex allenatore della Francia .

Frey e la pesantissima accusa a Domenech: "Odiava gli italiani e chi giocava in Italia"

"Mi ha allontanato dalla squadra francese perché odiava gli italiani e io giocavo in Italia. Mi ha detto in faccia che non voleva convocarmi perché giocavo in Italia", le parole di Sebastien Frey.