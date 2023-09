Frattesi studia da Barella ma lavora per Inzaghi | Inter con variante

(Di mercoledì 13 settembre 2023)inizia a farsi conoscere e a far parlare di sé prima ancora di diventare un punto fermo della nuovadi. La versione 2.0 discala le gerarchie in maglia azzurra e promette di replicare con quella nerazzurra. Lo status di titolare è ancora tutto da conquistare TALENTO ()NAZIONALE – La doppietta di Davidecontro l’Ucraina a San Siro, con la maglia della Nazionale Italiana del CT Luciano Spalletti, conferma tre nozioni finora solo teoriche. In primo luogo, che l’ci ha visto bene e ha fatto altrettanto bene a non temporeggiare ulteriormente prima di portare il classe ’99 azzurro ad Appiano Gentile. Il Sassuolo sarà anche bottega cara maè un centrocampista moderno che vale la spesa prevista. E ...

...spinose come quella relativa a Zaniolo e con i rinforzi che non arrivano Celik esono ... " Mourinho vorrebbe lavorare, ma cosase non sono arrivati nuovi acquisti", chiede un altro ......spinose come quella relativa a Zaniolo e con i rinforzi che non arrivano Celik esono ... " Mourinho vorrebbe lavorare, ma cosase non sono arrivati nuovi acquisti", chiede un altro ...

Promossi e bocciati dell'Italia nelle qualificazioni agli Europei 2024: brilla Frattesi, da rivedere Gnonto OA Sport

Napoli, Natan studia l'italiano (e i verbi della difesa) in attesa dell'esordio Corriere dello Sport

Frattesi ha trascinato l'Italia nella pesante vittoria di ieri contro l'Ucraina. Tra pochi giorni, dovrebbe essere titolare nel derby, secondo molti.L'Italia del neo ct Spalletti, tra il 9 e il 12 settembre, è scesa in campo per le qualificazioni a Euro 2024: i promossi e i bocciati ...Tra sabato e ieri l'Italia ha disputato due fondamentali e importantissime sfide per quanto riguarda le qualificazioni agli Europei del 2024 ...