Frattesi-Mkhitaryan come Lukaku-Dzeko? L’idea di Inzaghi! ? Sky

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La doppietta diin Nazionale potrebbe ribaltare le gerarchie in casa Inter con? È un quesito che rimanda a quanto successo l’anno scorso traIDEA ? Andrea Paventi dà qualche aggiornamento sulle possibili scelte di Inzaghi col Milan: «Ci arriva bene, i giocatori in nazionale sono stati protagonisti. La sosta fa parte ormai del canovaccio delle squadre e delle stagioni. Domani rientrano gli ultimi tre giocatori.sulla carta dovrebbe partire dalla panchina, nonostante la doppietta di ieri. Maè rimasto ad Appiano Gentile e dunque è a riposo per la partita di sabato. Ripercorre un po’ la staffetta dello scorso anno tra. Il belga dalla seconda parte di stagione ha fatto più gol del ...

... infatti, ha sempre fatto panchina a Barella e. Il centrocampista ha fin qui accumulato ..., perché prenderlo ora al FantacalcioDisclaimer:andava preso al Fantacalcio prima ...... non è stata risolta da uno dei giocatori più in vista, bensì da una "riserva" come, ... viste le tre panchine consecutive in virtù di. L'ex Sassuolo non poteva scegliere una notte ...è imprendibile e al 28 firma la personale doppietta con un altro inserimento dei suoi, con ... Beppe Marotta (LaPresse) - Calciomercato.itFrattesi contende un posto ain vista della ...Darmian in difesa, Carlos Augusto e Cuadrado sugli esterni, Klaassen, Sensi,a centrocampo e infine Aranutovic e Sanchez in attacco. Ecco caso per caso le rispettive situazioni. ...

Inter, Frattesi insidia Mkhitaryan: dubbi per Inzaghi Footballnews24.it

All'Inter come nell'Italia: Frattesi più Barella, messaggi per il derby Goal Italia

La quarta giornata di Serie A vedrà affrontarsi Inter e Milan in un Derby d'alta classifica. Le due squadre milanesi si trovano in testa alla classifica a punteggio pieno, avendo vinto le tre partite ...Serata indimenticabile per il centrocampista dell'Inter che con la maglia dell'Italia ha messo a segno una doppietta decisiva ...L’Italia vince contro l’Ucraina, scaccia i cattivi pensieri e chiude la pausa nazionali. Termina la sosta, riprende il campionato e di conseguenza il fantacalcio con i relativi consigli. Sono diverse ...