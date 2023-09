Frattesi esplode con l’Italia | con l’Ucraina migliore in campo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Italia-Ucraina è stata la partita di. Il centrocampista ha deciso la gara con una doppietta che ha premiato la scelta di Spalletti di mandarlo inper dare peso offensivo agli azzurri.IN– Contenere Davidein panchina promette di diventare sempre più difficile. In Italia-Ucraina infatti l’ex Sassuolo ha mandato un messaggio ben chiaro. Finalmente titolare tra nazionale e Internazionale, ha fatto parlare il. Decidendo la partita con una doppietta di grande peso specifico. Sia per il 2-1 finale che per il momento che sta vivendo la selezione azzurra. Una prestazione dain. INTERNO DESTRO –è partito titolare nella mediana a tre di Spalletti, occupando il ruolo di ...

Juventus " Bologna 1 - 1, Fenuccicontro arbitro e Var: "Ci hanno tolto una vittoria certa, ... Va anche detto che questo Sassuolo senza Berardi eè davvero poca roba, tanto da far ...E' durato sì e no qualche giorno l'entusiasmo per il mercato dell'Inter: quando fu acquistato, soffiato a tutte le big non solo italiane, sembrava stesse per nascere uno squadrone: in porta c'era ancora Onana, l'ottimismo per riprendersi Lukaku era crescente e i nomi che giravano in ...Non vinceva da 8 gare la squadra di Dionisi che, trascinata da, Berardi e Laurentiè, ha dato una lezione di calcio sotto gli occhi di spettatori attoniti a San Siro, segnando addirittura ...Juventus " Bologna 1 - 1, Fenuccicontro arbitro e Var: "Ci hanno tolto una vittoria certa, ... Va anche detto che questo Sassuolo senza Berardi eè davvero poca roba, tanto da far ...

Davide Frattesi, chi è: le giovanili tra Roma e Lazio, l'esplosione a Sassuolo e il trasferimento all'Inter (m ilmessaggero.it

Frattesi, chi è la stella dell’Italia: la sorella influencer, l’amore per Federer. Ai laziali disse: “Scamacc… la Repubblica

La prima di Spalletti. Trascinata da un super Frattesi, l'Italia supera per 2-1 l'Ucraina e si rimette in corsa per la qualificazione diretta a Euro 2024. Il ...Donnarumma 6: fa partire lui gli applausi sull’inno ucraino. Poi lotta contro i fischi e gli attacchi, sporadici, degli ucraini. Qualche errorino coi piedi, bene in porta. Esame superato Di Lorenzo 6: ...Davide Frattesi è il protagonista a sorpesa di Italia-Ucraina. Dopo aver visto dalla panchina gli azzurri pareggiare a Skopje contro la Macedonia del Nord, il centrocampista ...