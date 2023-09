Frattesi | doppio messaggio a Inzaghi in vista del derby

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il risveglio post Ucraina per l’Italia è dolce e sa di riscatto dopo il pari con la Macedonia: la doppietta diun chiaro segnale aDavideè stato l’uomo a tutto campo dell’Italia a San Siro. Voglia, grinta, tanti inserimenti, diversi recuperi e due gol. Una prestazione determinante quanto decisiva per la vittoria finale e arrivata proprio nel suo stadio. Lo stesso che tra pochi giorni ospiterà ilpiù atteso quello tra Inter e Milan. Proprio a pochi giorni dalla stracittadinaha voluto mandare un, anzi due, a Simone. Per il«ci sono anche io» sono le parole tra le righe tra una rete e l’altra. E’ in una condizione importante e anche contro i rossoneri può essere determinante con la sua ...

L'Italia del...... Zaccagni ne approfitta e appoggia in area perche di destro fulmina Bushchan per l'1 - 0. La squadra di Spalletti non arresta la pressione e al 20' Zaniolo punta l'area dalla destra,...L'Italia ospita l'Ucraina nella sesta del Girone C per le qualificazioni all'Europeo 2024: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live L'Italia del neo ct Luciano Spalletti torna in campo ...... Zaccagni ne approfitta e appoggia in area perche di destro fulmina Bushchan per l'1 - 0. La squadra di Spalletti non arresta la pressione e al 20' Zaniolo punta l'area dalla destra,...

Qualificazioni Europei, doppio Frattesi e l'Italia batte l'Ucraina Dire

Frattesi e i fischi a Donnarumma durante Italia Ucraina: «Indegni» Corriere della Sera

Argina le avanzate dell’Ucraina, perde un pallone che poteva costarci caro. Cuce dove ci sono buchi come una sartina, colpisce una traversa che sembrava gol. Nelle fasi iniziali guida il centrocampo, ...Sì, questi siamo. E proprio perché siamo questi dobbiamo portare in campo quella voglia di andare oltre i limiti che in passato ci permise di gioire. Avete presente l’Italia della prima mezz’oraZazzaroni ha commentato la vittoria ottenuta dall'Italia contro l'Ucraina, nel (doppio) segno di Frattesi. Ha poi parlato dei migliori.