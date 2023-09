Frattesi d' Italia

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Sull'orlo del baratro l'di Spalletti si è ritrovata unita. Serviva la vittoria e la vittoria è arrivata contro l'Ucraina, un successo che consente agli azzurri di affrontare le prossime soste d'autunno con l'obiettivo di non complicarsi la vita. L'appuntamento col destino è fissato per il 20 novembre in casa degli ucraini dove potrebbe anche essere sufficiente un pareggio. Non siamo guariti, ma abbiamo avuto il grande merito di lasciarci alle spalle i tremori di Skopje, anche quando la gara è diventata scivolosa non essendo riusciti a chiuderla. L'uomo del destino è stato Davide, che di mestiere fa (per ora) la riserva dell'Inter ma che in nazionale sta cominciando a lasciare il segno con una certa continuità: ha messo lo zampino direttamente o indirettamente in 4 delle ultime 5 marcature azzurre, ha sfrontatezza e tempi di inserimento ...