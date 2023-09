Frattamaggiore | incidente in via Mazzini | muore il 21enne Antonio Iovine

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Si chiamavae aveva 21 anni la vittima dell’avvenuto ieri sera a, all’altezza dell’incrocio tra viae via Ferro. Fatale l’impatto tra un’auto e la sua moto.in serata:a 21 anni Ilera in sella ad una moto in compagnia di un amico L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ... che sarà assistito da Marco Croce di Nocera Inferiore e Ferdinando Pizzoni di. Il quarto ...Sul luogo dell'è arrivato anche il magistrato di turno . Secondo una prima ricostruzione ... A, in provincia di Napoli, Raffaele Vergara di appena 20 anni è rimasto incastrato ...Raffaele Vergara, la vittima del fatalesul lavoro di mercoledì 19 luglio, era impegnato nell'insediamento produttivo dell'azienda Delifood , ubicato in via Sossio Russo a. ...Sull'esatta dinamica dell'adesso indagano gli investigatori. A raggiungere lo ... A fine marzo un altro operaio è morto travolto da tubi e impalcature a, in provincia di Napoli ...

Incidente stradale a Frattamaggiore: morto un ragazzo La Bussola TV