Fratta Todina | visite guidate | degustazioni e musica nell’ultima tappa di Media Valle Tour

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Sabato 16 settembre, dalle 10, alla scoperta del Convento di Santa Maria della Spineta e delle ‘edicole’ del territorio Per la sua decima e ultima, il progettoValle TOUR – arT fOod toURism approda aper un tuffo nel passato alla riscoperta della storia e delle tradizioni del territorio e delle sue peculiarità. L’evento, a cura della Pro Loco con il patrocinio del Comune di, si terrà sabato 16 settembre e prevede, a partire dalla mattina, diversegratuite, senza bisogno di prenotazione, per concludersi poi la sera con un momento conviviale. In particolare, alle 10 è in programma una visita guidata al Convento Francescano di Santa Maria della Spineta, nel suo affascinante chiostro e nei suoi ...