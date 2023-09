Francia e Germania si blindano | porte chiuse ai migranti dall' Italia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nel giorno in cui a Lampedusa si tocca il record di sbarchi, con 68 nuovi approdi e circa 2.500 persone arrivate al molo Favaloro,chiudono leagli immigrati che arrivano. Dopo mesi di polemiche sul metodo di gestione di Roma deii cugini francesi insieme al governo tedesco hanno deciso di fare marcia indietro sull'accoglienza. Laavrebbe temporaneamente sospeso l'ammissione volontaria dei richiedenti asilo provenienti, mentre laha deciso di inviare rinforzi alla frontierana per far fronte all'aumentare dei flussi migratori. Ma andiamo con ordine. Secondo il quotidiano Die Welt, Berlino avrebbe interrotto le procedure ...

La doppia mossa che ha spiazzato il governo Mentre in Italia si sono registrati nella giornata di ieri arrivi da record di migranti,hanno deciso di blindare i confini con una ...

Nel giorno in cui a Lampedusa si tocca il record di sbarchi, con 68 nuovi approdi e circa 2.500 persone arrivate al molo Favaloro, Francia e Germania ...Lampedusa sotto pressione: record di sbarchi, Francia e Germania chiudono le porte, Salvini critica l'Europa ...