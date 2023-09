Francia | Deschamps | «Doping Pogba? Sono molto sorpreso | non è da lui»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Le parole di Didier, ct della, sulla positività all’antidi Paul: «Avrò tempo di parlargli» Didierha parlato ai microfoni di TF1 dopo la sconfitta dellacontro la Germania. Di seguito le sue parole su Paul. «Ovviamentema non ho elementi per giudicare la questione. Si stanno accumulando tante cose per lui, è un momentodifficile. Avrò tempo di parlargli nei prossimi giorni, gli ho scritto un messaggio. Ha preso consapevolmente dei prodotti? Non posso immaginarlo, conoscendolo non lo farebbe. Con tutto quello che ha in testa, poi… Ricordo le discussioni con lui sul vaccino e sul Covid. Però quella sostanza è nel suo ...

Così il ct della, Didier, in merito alla positività di Paul Pogba. 'Ha preso consapevolmente dei prodotti Non posso immaginarlo, conoscendolo non lo farebbe. Con tutto quello che ...... Kingsley Coman ha commentato, al termine dell'amichevole persa dallain Germania, la notizia della positività di Paul Pogba. Non solo l'ex Juventus, anche il ct dei bleus, Didier, ...Ieri laè scesa in campo contro la Germania per la disputa di una gara amichevole . I tedeschi si sono imposti col risultato di 2 - 1, ma a tenere banco nel dopo gara è stata anche la questione ...Avrò tempo di parlargli nei prossimi giorni, gli ho scritto un messaggio ', ha detto il ct della, Didier, in merito alla positività del centrocampista. 'Ha preso consapevolmente dei ...

Francia, Deschamps: “Theo Hernandez ha delle caratteristiche specifiche” Pianeta Milan

La probabile formazione della Francia: Deschamps ci ripensa, Theo e Maignan verso una maglia da titolari Milan News

'Non possiamo credere che abbia fatto uso di sostanze vietate deliberatamente', le parole dei francesi DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) - 'Paul è ...Además, reportan que Kylian Mbappé y otros referentes del plantel de la Selección de Francia apoyan a Paul Pogba y no creen ... todos convocados por Didier Deschamps para la reciente fecha FIFA de ...Intervistato da TF1 il ct della nazionale francese Deschamps ha parlato della positività al doping del giocatore della Juve Paul Pogba ...