(Di mercoledì 13 settembre 2023), le parole disulla positività di: «Sappiamo che se è successo qualcosa, sicuramente è statoinconsciamente» Kinglseyha parlato in zona mista dopo la sconfitta dellacontro la Germania. Di seguito le sue parole su Paul. «Paul, è un amico molto caro, fa parte della famiglia. Non sappiamo di più, dovremo vedere cosa accadrà. Ma noi conosciamo Paul, sappiamo che se è successo qualcosa, sicuramente è statoinconsciamente, senza farlo. Siamo con lui con tutto il cuore».

Con queste parole, riportate da L'Equipe, Kingsleyha commentato, al termine dell'amichevole persa dallain Germania, la notizia della positività di Paul Pogba. Non solo l'ex Juventus, ...Però quella sostanza è nel suo corpo, non sappiamo come ci sia finita', aggiunge il ct delladopo l'amichevole con la Germania. L'amico ed ex compagno in bianconero, Kingsleylo difende:...Laesce sconfitta dal confronto con la Germania , ma a tenere banco nel post partita è . A parlare per i francesci (guidati ad interim da Rudi Voller) sono stati Kingsleye il commissario ...: Maignan - Pavard, Todibo, Saliba, T. Hernandez -, Tchoumaéni, Camavinga, Rabiot - Griezmann, Kolo Muani. Panchina: Samba, Areola, Disasi, Upamecano, Koundé, Mbappé, Dembélé, M. Thuram,...

La positività di Pogba scuote anche la Francia. Coman. "Se è successo, non è stato intenzionale" TUTTO mercato WEB

Francia, Coman: «Sosteniamo tutti Pogba, non l'ha fatto apposta» Calcio News 24

Dopo il match contro la Germania, Coman, compagno di Pogba nella Francia ed ex Juve, ha parlato della situazione di Paul: "Tutti sosteniamo Paul, è.'Non possiamo credere che abbia fatto uso di sostanze vietate deliberatamente', le parole dei francesi DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) - 'Paul è ...Kingsley Coman, ex giocatore della Juventus, attualmente in forza al Bayern Monaco, commenta, dopo il k.o della nazionale francese contro la Germania, il caso Pogba: "Tutti sosteniamo ...