Francesco Corsiglia già imputato nel processo di Ciro Grillo è nuovamente indagato per violenza sessuale

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Avrebbe sollevato il top a una ragazza di 19 anni mentre ballava in una discoteca di corso Italia, a Genova. Per questa ragioneperquesta volta dalla Procura del capoluogo ligure.è uno degli amici di(figlio del fondatore del M5s, Beppe) già aa Tempio Pausania per lo stesso reato. I fatti, della nuova vicenda giudiziaria, risalgono allo scorso luglio. Il pubblico ministero di Genova, Federico Panichi, ha chiuso le indagini e inviato l‘avviso. Adesso il ragazzo potrà decidere se farsi interrogare.è già aper il presunto stupro avvenuto a luglio 2019 in Sardegna, insieme a ...

Rischia di dover ripartire da capo il processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, e dei suoi tre amici, Edoardo Capitta,e Vittorio Lauria. Uno dei tre giudici del collegio, Nicola Bonante, ha ottenuto il trasferimento al Tribunale di Bari e se non dovesse ricevere l'applicazione al dibattimento fino ...Nelle scorse ore, nel tribunale di Tempio Pausania, c'è stata la prima udienza importante del processo che vede imputati Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi Edoardo Capitta,e Vittorio Lauria . Due ragazze sempre nominate con i nomi di fantasia Silvia e Roberta accusano i ragazzi di violenza sessuale di gruppo. Davanti ai giudici, il 21 settembre ...Il processo contro Ciro Grillo e i suoi amici Vittorio Lauria , Edoardo Capitta eaccusati di violenza sessuale di gruppo è ricominciato nella mattina di mercoledì 21 settembre dopo la pausa estiva. Al tribunale di Tempio Pausania c'era anche la moglie di Beppe ...Secondo la ricostruzione degli investigatori, nel luglio 2019 il figlio di Beppe Grillo insieme agli amici Edoardo Capitta,e Vittorio Lauria avrebbero perpetrato una violenza di ...

