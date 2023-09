(Di mercoledì 13 settembre 2023) BARI (ITALPRESS) – “Come Credito Cooperativo sappiamo di avere un'esperienza sul territorio, perchè da una vita conosciamo le nostre imprese, soprattutto quelle medie e piccole e quindi questa è un'occasione importante, alla Fiera del Levante, per ribadire il nostro ruolo a sostegno delle imprese”. Lo ha detto il Presidente di, capogruppo dell'omonimo Grupporio, Giorgio, alla Fiera del Levante di Bari per parlare di competitività delle imprese e partecipare alla tavola rotonda organizzata dalla Regione Puglia per la presentazione dei nuovi Avvisi Contratti di Programma, PIA, MiniPIA, PIA turismo, MiniPIA turismo.“Stiamo affrontando – aggiunge – periodi di forte cambiamento e credo che la sinergia che oggi viene espressa tra le iniziative della Regione a favore delle ...

... Paola Scrimieri, Michele Zema, Riccardo Figliolia, Ivo Vogna Ore 12.30 il Presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli accompagnerà GiorgioPresidente dellaCentrale ...Di seguito il comunicato: Mercoledì 13 settembre Giorgio, Presidente diCentrale Banca, capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, parteciperà alla tavola rotonda dal titolo "L'aiuto regionale agli investimenti per agevolare crescita e ...Il gruppoCentrale Banca partecipera' con uno stand alla prossima Fiera del Levante, assieme alle sette ...importante - dichiara in una nota il Presidente del gruppo Giorgio- per ...... quasi 1.500 sportelli e oltre 11.900 collaboratori sul territorio nazionale,Centrale si ...per noi un momento istituzionale importante - ha dichiarato il Presidente Giorgio- per ...

Fracalossi (Cassa Centrale Banca) “I finanziamenti siano sostenibili” Notiziario USPI

Il presidente della Capogruppo Cassa Centrale Banca in visita alla ... Ilikepuglia

Ore 12.30 il Presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli accompagnerà Giorgio Fracalossi Presidente della Cassa Centrale Banca, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario, nella visita uffici ...Mercoledì 13 settembre Giorgio Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale Banca, capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario, parteciperà alla tavola rotonda dal titolo “L’aiuto regionale agli investimenti ...Mercoledì 13 settembre Giorgio Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale Banca, capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario, parteciperà alla tavola rotonda dal ...