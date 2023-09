Fortnite si aggiorna | FIX e novità dell’aggiornamento 26 10

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nell’incantevole isola di, una nuova ondata di eroi è pronta a fare il loro ingresso, provenienti direttamente dal Liceo Yuei. Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima e Mina Ashido, tre giovani aspiranti eroi di My Hero Academia, sono pronti a mettere in mostra le loro incredibili abilità nel Negozio Oggetti. Preparati a un’avventura che ti porterà a raggelare i nemici, a sbalordirti con i poteri di Deku e persino a gustare una deliziosaculinaria! Muro di Ghiaccio di Todoroki Gli studenti del Liceo Yuei portano con sé un’abilità straordinaria: il Muro di Ghiaccio di Todoroki. Questo potente scudo glaciale è in grado di proteggere te e il tuo team da qualsiasi attacco, resistendo finché non viene completamente distrutto. Ma non è solo una difesa, è anche un’arma formidabile. Posizionalo strategicamente in mezzo alla mischia e vedrai i ...