Formula 1 | Ricciardo salta Singapore | Lawson di nuovo in pista

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Si prolunga l’assenza di Danieldal circus della1. Ritornato in F1 durante il GP d’Ungheria dopo l’esonero di Nyck De Vries da parte dell’AlphaTauri, l’australiano si è infortunato al polso durante le prove libere del GP d’Olanda a Zandvoort. Dopo l’operazione non è stata comunicata alcuna data per il suo ritorno in. Dopo l’assenza di Monza, l’ex Red Bull ha confermato il forfait anche per. Sarà quindi Liama sostituirlo dopo il 13° e l’11° posto in Olanda e a Monza. “L’anno scorso ero acome pilota di riserva. Quando ero bambino, questo era il mio circuito preferito. Penso che sia perché era una gara notturna ed era davvero fantastica. Giocavo sempre ai giochi di1. Mio padre mi aveva promesso ogni anno di ...

... anche qui, un'altra sostituzione, stavolta con Liam Lawson , lanciato in1 dal Red Bull Junior Team. Il neozelandese, oltretutto, manterrà il sedile dell'AlphaTauri fino a quando...... visto che a Faenza comincia a farsi sempre più presente la figura di Liam Lawson, pilota che sta sostituendo l'infortunato Daniele che sta mostrando un ottimo adattamento alla1 e ......delle basi da quel punto di vista - ha proseguito - non è come il primo contratto in1: ... la sua sostituzione cone con il successivo infortunio di quest'ultimo, in questo momento ...... che ha poi rimpiazzatoin Olanda e in Italia (e che manterrà il suo posto fino al recupero del 34enne di Perth), è infatti impegnato nel campionato giapponese di Super, nel quale ...

Ricciardo salta il GP d'Olanda: polso rotto. Al suo posto c'è Lawson La Gazzetta dello Sport

Formula 1, Ferrari in ritardo a Zandvoort. Ricciardo si rompe un ... Quotidiano Sportivo

Dopo lo stop forzato a causa della frattura del polso sinistro rimediato nelle prove libere a Zandvoort, Daniel Ricciardo tornerà nel paddock in occasione dell’imminente weekend a Singapore per dare m ...Formula 1 AlphaTauri Tsunoda - Intervistato dalla stampa durante l'ultimo GP a Monza, Yuki Tsunoda ha preferito non sbilanciarsi su una possibile conferma in AlphaTauri per la stagione 2024, precisand ...Il team di Faenza non ha ancora ufficializzato la sua line-up per la prossima stagione, e lo farà sulla base di tre profili da valutare ...