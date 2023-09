Formica di fuoco in Italia | allarme invasione | pericolo per la salute umana | ecosistemi e agricoltura

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tra le diverse specie aliene che stanno invadendo le nostre terre adesso c’è anche ladi. Ecco perché è così temuta. C’è chi al cambiamento climatico ci crede e chi ancora no, ma di sicuro qualcosa sta mutando negli equilibri del nostro Ambiente. Tra i vari effetti della globalizzazione e del riscaldamento dei mari c’è anche la comparsa di specie animali invasive. Ladiè arrivata anche in Europa, ed è– Grantennistoscana.itRecente è il caso del granchio blu, che come sappiamo è un animale che devasta tutto ciò che incontra, dunque flora e fauna marina mediterranee sono ad alto rischio. Al momento la soluzione trovata è quella della pesca e del consumo alimentare di questo tipo di granchio gigante. Per fortuna ...

Su 24zampe: Ladiè in Italia: pericolosa per sistemi elettrici e agricoltura L'articolo G - 20 in India, animalisti denunciano brutalità ai randagi sgomberati proviene da ...Siracusa - Ladi, una delle specie più invasive al mondo, è infine sbarcata anche in Italia, dopo aver già conquistato buona parte del globo: 88 nidi sono stati individuati in Sicilia, vicino Siracusa,...diEstratto dell'articolo di Silvia Morosi per il 'Corriere della Sera' 'Trovare questa specie aliena invasiva in Italia è stata una sorpresa, ma purtroppo sapevamo che questo giorno ...Almeno 88 nidi dirossa disono stati trovati in provincia di Siracusa. La specie, nota con il nome scientifico Solenopsis invicta o quello diguerriera è considerata la quinta più pericolosa al ...

Allarme "formiche di fuoco", i primi nidi scoperti in Sicilia: perché si rischia l'invasione in Italia Open

La formica di fuoco è arrivata in Italia, è allarme invasione Agenzia ANSA

La formica di fuoco, una delle specie più invasive al mondo, è stata avvistata in Italia per la prima volta, in particolare in Sicilia, vicino a Siracusa. Questo avvistamento è stato confermato da uno ...La formica di fuoco, una delle specie più invasive al mondo, è infine sbarcata anche in Italia, dopo aver già conquistato buona parte del globo: 88 nidi sono stati individuati in Sicilia, vicino Sirac ...La formica di fuoco, una delle specie invasive più pericolose al mondo, ha fatto il suo arrivo in Italia, suscitando un allarme per una potenziale invasione. Il primo avvistamento ufficiale in Europa ...