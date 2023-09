Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Debutta al Salone di Detroit il restyling del Ford F-150, vero e proprio best seller sul mercato americano. Il pick-up passa attraverso un aggiornamento leggero dal punto di vista estetico, ma importante dal punto di vista dellee dei powertrain. Per il momento non ci sono indicazioni circa un upgrade analogo dell'F-150 Lightning elettrico. Gli allestimenti sono denominati XL, STX, XLT, Tremor, Lariat, King Ranch, Platinum, Raptor e Raptor R, da combinare con le carrozzerie Regular, Super Car e SuperCrew con 3 varianti di lunghezza del cassone. Il restyling e il Pro-Access Tailgate. Il Ford F-150 ha debuttato nel 2021, e il restyling per ilsi concentra principalmente sul design dei gruppi ottici (ora a Led per tutte le versioni) e dei paraurti. Vengono inoltre introdotte mascherine inedite abbinate ai vari allestimenti e nuove ...