Ford F-150 - Il Model year 2024 ritocca il look e amplia le dotazioni

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Debutta al Salone di Detroit il restyling delF-150, vero e proprio best seller sul mercato americano. Il pick-up passa attraverso un aggiornamento leggero dal punto di vista estetico, ma importante dal punto di vista dellee dei powertrain. Per il momento non ci sono indicazioni circa un upgrade analogo dell'F-150 Lightning elettrico. Gli allestimenti sono denominati XL, STX, XLT, Tremor, Lariat, King Ranch, Platinum, Raptor e Raptor R, da combinare con le carrozzerie Regular, Super Car e SuperCrew con 3 varianti di lunghezza del cassone. Il restyling e il Pro-Access Tailgate. IlF-150 ha debuttato nel 2021, e il restyling per ilsi concentra principalmente sul design dei gruppi ottici (ora a Led per tutte le versioni) e dei paraurti. Vengono inoltre introdotte mascherine inedite abbinate ai ...

Al Salone di Detroit il costruttore americano ha svelato il model year 2024 del truck più venduto al mondo. Per la prima volta è disponibile anche con head up display. IlF -cambia stile, sia pure senza rivoluzioni, ma si concentra su nuovi dettagli come il portellone posteriore o gli interni a cui si aggiungono delle inedite funzioni tecnologiche. Il ...Debutta al Salone di Detroit il restyling delF -, vero e proprio best seller sul mercato americano. Il pick - up passa attraverso un aggiornamento leggero dal punto di vista estetico, ma importante dal punto di vista delle dotazioni e ...Lo stallo delle trattative, con l'ultima proposta dei "Big 3" di Detroit (Stellantis,e Gm) ... Riteniamo che uno sciopero nelle fabbriche Stellantis possa avere un impatto di 125 -milioni di ...Lo stallo delle trattative, con l'ultima proposta dei "Big 3" di Detroit (Stellantis,e Gm) ... Riteniamo che uno sciopero nelle fabbriche Stellantis possa avere un impatto di 125 -milioni di ...

Ford F-150 2024, ll ritorno del re OmniFurgone.it

Ford F-150 2024: tutti i dettagli MotoriSuMotori

Al Salone di Detroit il costruttore americano ha svelato il model year 2024 del truck più venduto al mondo. Per la prima volta è disponibile anche con head up display.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...La Ford F-150 2024 si svela: per la best seller dell'Ovale Blu un aggiornamento di sostanza, dai restyling alle motorizzazioni.