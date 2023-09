Fondi Dodicesima edizione del festival multiculturale e inclusivo “Agorà – Teatro e musica alle radici”

... porterà in città dalle quattro alle sei serate sostenute grazie a una raccoltaalla quale si ... consiste nella realizzazione di Bagnacavallo festival, giunto quest'anno allaedizione ...... fattore chiave di sviluppo economico' è il tema dellatappa del 'Progetto Digital ...della Regione Calabria approvato di recente e per il quale sono previsti notevoli investimenti con...I nodi da sciogliere sono ancora l'orario di lavoro e icontrattuali. Ma, stretto tra risorse ... A sua volta, laCommissione di Montecitorio, presieduta da Ugo Cappellacci (FI), ...... fattore chiave di sviluppo economico" è il tema dellatappa del "Progetto Digital ...della Regione Calabria approvato di recente e per il quale sono previsti notevoli investimenti con...

Risate e comicità il 15 e il 16 settembre nel cortile della Giudea Comune di Fondi

Bagnacavallo: rassegna culturale CuCù, nuova raccolta fondi per la ... Ravenna24ore

Torna l'appuntamento benefico a sostegno di Opera San Francesco. In questa dodicesima edizione l'8 ottobre cucineranno gli chef degli hotel di Milano ...Per farlo è stata lanciata, come lo scorso anno, una raccolta di fondi su ideaginger.it ... giunto quest’anno alla dodicesima edizione e del quale CuCù sta diventando tutto sommato la prosecuzione ...Portare sul palco concerti e narrazioni di artisti locali nella centralissima sala di Palazzo Vecchio. Bagnacavallo è pronta ad accogliere la seconda edizione di "CuCù (Curiosita e Cultura)", stagione ...