Flop Superbonus | Giorgetti | nessuna proroga | con i soldi degli italiani si sono rifatti anche sei castelli

(Di mercoledì 13 settembre 2023)” del“nella sua forma attuale”. No ad una misura che ha interessato solo il “3%immobili” dei quali ““. Così si è espresso il ministro dell’Economia Giancarlodurante il question time alla Camera sul tema del bonus edilizio al 110%. “Non è intenzione del governo procedere alladelle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute”, ha dettonella sua risposta sulal Qt alla Camera. “Le valutazioni sull’impatto delsoggette ad un ampio margine di incertezza per la variabilità dei risultati raggiunti”, ha spiegato, riferendo che il bonus al 110% è stato soggetto ad una ...

"La più grande truffa ai danni dello Stato" . Così il premier Giorgia Meloni aveva definito il disastro110% firmato dal secondo governo Conte. Un intervento, criticato a suo tempo anche da Mario Draghi , che andrà ad impattare negativamente sulla prossima Legge di Bilancio. Tutti questi ...... Gualtieri, citiamo il decreto dignità di Di Maio, il Reddito di cittadinanza, il110%. ... Fu untanto che lo stesso Di Maio, dopo qualche anno, fu costretto a modificarlo per evitare ......il deficit che viaggia verso il 5% ancor prima di conteggiare i costi temerari del, si è ...per l'industria del risparmio gestito In questo contesto s'inquadra ildell'industria del ...Al Movimento Cinque Stelle stanno più a cuore bonus,e redditi garantiti : provvidenze ... A Raffaele Marmo del QN che gli chiede cosa farà nel caso direferendario, Conte risponde beato:...

Flop Superbonus, Giorgetti: nessuna proroga, con i soldi degli ... Secolo d'Italia

Il Superbonus flop, ma Conte lo difende: "Ha rialzato l'Italia" ilGiornale.it

Il leader pentastellato continua a difendere il Superbonus: "Dal governo solo menzogne". Ma i numeri certificano il flop della misura grillina ...Superbonus 110%, Decreto Dignità e Reddito di cittadinanza sono l'emblema dei disastri dei Governi a guida grillina che hanno portato il bilancio dello Stato sull'orlo del default ...Il leader grillino continua a rivendicare i presunti successi di una misura fallimentare. "L'Italia era tornata a correre". Ma la realtà racconta altro, tra frodi, lavori sospesi, prezzi gonfiati e au ...