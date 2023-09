sottolinea che "l'unica misura alla quale ho lavorato è la tregua fiscale ove si prevedeva che il contribuente in debito colpagasse tutto il dovuto, con una sanzione ridotta. NEWSLETTER ......modo un contribuente che avrebbe 10 mila euro di proventi accertabili e 10 mila di proventi non accertabili potrebbe chiudere i conti con ilpagando 2.600 euro di tasse. Ma il progetto di...Governo al lavoro per la riforma delStando a quanto previsto dalla legge numero 111 del 9 ... Ad annunciarlo è stato lo scorso maggio il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio. ...Alle 11 si svolgera' l'intervento di Matteo Renzi, mentre alle 15 "Economia: unpiu' leggero e' possibile ", con il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio, Luigi Marattin (...

Fisco, Leo: nessuna voluntary disclosure su contanti e valori Il Sole 24 ORE

Sanatoria su contanti e cassette di sicurezza, Leo smentisce: “Nessuna voluntary disclosure” la Repubblica

Il viceministro dell’Economia: fermamente contrario a forme di regolarizzazione del contante non dichiarato al fisco ...Il viceministro dell’Economia dopo le indiscrezioni di stampa: “Sono fermamente contrario a forme di regolarizzazione del contante non dichiarato al Fisco” ...La Manovra per il governo Meloni è tutta in salita. Ma se si troveranno le risorse in tempo, la riforma dell’Irpef potrà prendere il via già dal 2024 ...