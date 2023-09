Fischiare Gigio Donnarumma è un diritto | clamoroso | chi sgancia la bomba

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Una brutta serata quella vissuta da Gianluigia San Siro, dove è sceso in campo con la maglia dell'Italia nel match vinto contro l'Ucraina. Molti, moltissimi fischi contro il portiere: la Milano rossonera, infatti, ha ancora il dente avvelenato nei suoi confronti. Ma quei fischi, forse, erano dovuti anche alla recente topica contro la Macedonia del Nord, ultimo episodio di quella che per l'estremo difensore è una vera e propria involuzione tecnica. Ovviamente, i fischi aaccendono il dibattito. E questo anche perché c'è chi come Davide Frattesi ha puntato il dito contro il pubblico, bollandoli come gesto negativo. Poi, invece, ecco Luciano Spalletti, il mister azzurro, il quale ha spiegato che i fischi fanno parte del gioco. Dunque: testa bassa e lavorare. Nel dibattito ecco poi inserirsi Franco Ordine, navigatissimo ...

Due anni fa, rappresentato dal compianto Mino Raiola , decise di non rinnovare il contratto ... " Anche al matrimonio ti devono" chiosa Stefano. Ecco cosa dice chi la pensa in maniera ...Che una parte del pubblico (specialmente quella milanista) potesseera prevedibile, ma forse erano in pochi ad aspettarsi un "plebiscito" del genere, a dimostrazione che il portiere ...All'appuntamento del 'Meazza'arriva con la solita pressione e con il peso per l'errore ... Credo sia stato superfluoogni mio intervento nel primo tempo...' . Ma non solo attualità. A ...... a difendere il portiere: ' E' gente senza cervello: non vedo perchéchi rappresenta l'...è chiamato a dare risposte e a scacciare l'idea di ballottaggio, proprio a San Siro, il luogo ...

Donnarumma fischiato prima di Italia-Ucraina: il capitano azzurro ... Fanpage.it

Italia-Ucraina, Frattesi: 'I fischi a Donnarumma sono indegni' Sky Sport

Nella serata di ieri l'Italia ha vinto contro l'Ucraina a San Siro e il capitano azzurro Gigio Donnarumma è stato accolto da numerosi fischi.Ivan Zazzaroni è intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport per parlare dell’Italia e dell’ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. Le sue parole. ZAZZARONI – «Italia se fa l’Italia. Non si ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...