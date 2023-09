Firenze | si presenta sotto casa dell’ex moglie con una tanica di alcol e minaccia di darle fuoco

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Follia a. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, la Polizia di Stato ha arrestato un fiorentino di 45 anni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti della Questura di, intorno alle 2 della notte di mercoledì 13 settembre la vittima, anch’ella fiorentina di qualche anno più giovane, rientrando asi sarebbe ritrovata di fronte l’ex marito. L’uomo, che sempre sulla base di quanto emerso, in passato si era spontaneamente allontanato dall’abitazione a seguito dell’interruzione del rapporto sentimentale con la, si sarebbeto nell’atrio condominiale con in mano unapiena di liquido altamente infiammabile. Al gesto sarebbe poi seguita l’esplicitadi darealla donna. Follia a ...