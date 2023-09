(Di mercoledì 13 settembre 2023) L'episodio avvenuto in zona Isolotto. L'uomo, un fiorentino di 47 anni, è stato arrestato per stalking e portato nel carcere di Sollicciano

L'episodio avvenuto in zona Isolotto. L'uomo, un fiorentino di 47 anni, è stato arrestato per stalking e portato nel carcere di SolliccianoSul podere Mattonaia ora è la proprietà a scrivere al Comune. Con un'osservazione al Poc di 10 pagine in cui contesta una modifica alla destinazione dell'area che impedirebbe la costruzione del ...Abbattere pregiudizi e discriminazioni, considerare le differenze non come una, ma come una risorsa. È questo l'obiettivo di "Equivalenze ...Su Sky Cinema dalle 21.15 Wolf Call -in altomare. Chanteraide è uno specialista in guerra ...un trolley quando è stato sgomberato l'hotel Astor Il mistero della bambina scomparsa da. ...

Firenze, minaccia di morte l'ex moglie con una tanica di alcol etilico LA NAZIONE

Firenze, minaccia l'ex moglie con una tanica di benzina - Reportpistoia Report Pistoia

La notte scorsa, con l’accusa di atti persecutori, la polizia ha arrestato un uomo fiorentino di 45 anni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle ...L’episodio avvenuto in zona Isolotto. L’uomo, un fiorentino di 47 anni, è stato arrestato per stalking e portato nel carcere di Sollicciano ...Kata, il padre della piccola scomparsa a Firenze si sfoga in un incontro con la stampa organizzato dai suoi legali davanti all'hotel Astor . «In procura non mi dicono niente, noi siamo i genitori, vog ...