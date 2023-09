Fiorentina | infortunio per Yerry Mina con la Colombia | ha lasciato il campo in lacrime

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Pessime notizie per la, che rischia di perdere per. Il difensore sudamericano, arrivato in estate da svincolato, non ha ancora esordito in Serie A e c’è il rischio che il suo debutto slitti ulteriormente. In occasione della sfida trae Cile, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026, si è infatti accasciato a terra dopo uno scatto, toccandosi la gamba sinistra. Immediatamente soccorso dallo staff medico, non ha potuto proseguire la partita ed ha addiritturailin. Una reazione che non lascia ben sperare, anche se ovviamente bisognerà aspettare gli esami per avere un quadro più completo della situazione. SportFace.

Nel corso di "Chi si compra", programma di Radio FirenzeViola, il direttore sportivo Beppe Ursino ha parlato dei vari temi caldi di casa Fiorentina, partendo dall'emergenza ...Marco Carnesecchi vuole un posto da titolare con l'Atalanta per guadagnare un posto in nazionale: Toloi recuperato per la Fiorentina ...Infortunio Mina - Non c'è pace per Mina, per la Fiorentina e per i fantallentori del centrale difensivo viola. Nuovo ko e occhio ai tempi di ...