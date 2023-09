(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tegola sulla: durante la partita Cile - Colombia, il difensore violaè uscito in anticipo dal campo per unmuscolare e in attesa degli esami, che il colombiano ...

Tegola sulla: durante la partita Cile - Colombia, il difensore viola Yerry Mina è uscito in anticipo dal campo per unmuscolare e in attesa degli esami, che il colombiano effettuerà a Firenze ...Ecco il punto tra indisponibili, squalificati e recuperabili CASO POGBA, LE NEWS LIVE ATALANTA - 4giornata- Atalanta EL BILAL TOURÉ : rottura dell'inserzione del tendine del retto ......per primo Il dg dellaJoe Barone ha parlato ai canali ufficiali del club partendo dai giocatori convocati in Nazionale: 'Ne siamo orgogliosi, anche se alcune dinamiche come l'di ...In virtù dell'assenza forzata per l'rimediato con la nazionale italiana di Matteo Politano , Rudi Garcia potrebbe decidere di ...Domenica ore 18.00 Associazione Calcio Firenze- ...

Fiorentina, tegola Mina: infortunio in Nazionale, rischia un lungo stop Fantacalcio ®

Fiorentina: infortunio in nazionale per Yerry Mina Agenzia ANSA

Uno dei grandi obiettivi del mercato estivo della Lazio è stato senza dubbio Lucas Torreira. Il centrocampista del Galatasaray ed ex Fiorentina è stato a lungo un’opzione concreta come alternativa a C ...Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, ha parlato a Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro. Queste le sue parole sul caso Yerry Mina: "Questi incidenti di percorso ...Secondo quanto riferito da Tuttojuve.com il giocatore sarebbe nel mirino del Napoli che sarebbe sulle sue tracce assieme alla Juventus in una sfida di mercato alla quale prenderebbe parte anche il ...