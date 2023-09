Fiorentina | Barone | “Contro l’Atalanta mi auguro ci sia lo stadio pieno”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “Le Nazionali sono sempre un orgoglio per noi. E’ una cosa prestigiosa avere dei giocatori che giocano in Nazionale. Purtroppo creano anche dei problemi, visto l’infortunio che ha rimediato ieri Mina, anche le due gare giocate da Nico Gonzalez…ma fa parte del calcio. Abbiamo anche tanti giovani che giocano con le nazionali giovanili”. Lo ha detto il direttore generale della, Joea proposito della situazione in infermeria del club viola. E sul Viola Park: “Siamo ai dettagli. Sono sicuro che a fine mese o inizio ottobre ci sarà la possibilità di avere l’agibilità. Così i genitori potranno entrare dentro, i tifosi entrare e vedere gli allenamenti quando ci sarà la possibilità”. Sul prossimo match con: “Miche ci sia lo. Anzi voglio fare un ...

Ci preoccupa l'infortunio di Yerry Mina, cosi' come le due partite di Nico Gonzalez con l'Argentina". Lo ha detto il dg della Fiorentina Joe Barone ai canali social del club a proposito ...Ultimissime notizie riguardo lo stop del calciatore che, con la sua Nazionale, s’è fatto male ed ha dovuto lasciare il campo in barella. Infortunio grave in Nazionale per il giocatore di Serie A che a ...Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dei Viola: "giocatori in Nazionale Ne siamo orgogliosi, anche se alcune dinamiche come l'infortunio di Mina o ...