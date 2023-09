(Di mercoledì 13 settembre 2023) Un piccolo incendio si è verificato all'interno dell', in via di ristrutturazione, in piazza Colonna, di fronte a. Lesono scoppiate mentre una squadra di operai era all'...

In pochi minuti gli operai e alcuni agenti di polizia, con estintori e secchi d'acqua hanno spento le, che - secondo le prime ricostruzioni - sarebbero state alimentate anche da un mazzo di ...... come riserva della staffetta 4x400 maschile italiana, è transitato Brayan Lopez (Azzurre). ... Giulia Riccardi (Gs Trilacum), argento tricolore Assoluto e Promesse'eptathlon, disputerà il ...Dal 23 dicembre 1981 , il relitto giace arenato sulla spiaggia di Valtaki (in greco ),'... Sarebbe poi stata data alleper nascondere le prove del suo ipotetico utilizzo illegale. Un'......del fuoco Posted on 25 Giugno 2022 26 Giugno 2022 Author Redazione Sono state spente ledel ...] Cronaca In Primo Piano Coronavirus, salgono a 412 i casi positivi'ultimo giorno in Liguria ...

Fiamme nell'edicola davanti a Palazzo Chigi, spente rapidamente Agenzia ANSA

Fiamme nell'appartamento, uomo salvato dai vigili del fuoco IlPiacenza

Un piccolo incendio si è verificato all'interno dell'edicola, in via di ristrutturazione, in piazza Colonna, di fronte a Palazzo Chigi. (ANSA) ...Sono oltre 40 gli ettari di bosco andati in fiamme nell'incendio divampato ieri pomeriggio in località Binella nel territorio comunale di Montalto-Carpasio (Imperia). Il rogo è ancora in corso e la st ...La Polizia Municipale, già presente in zona per il montaggio del mercato in Piazza del Palio, è intervenuta tempestivamente. Hanno immediatamente evacuato gli inquilini dell’edificio coinvolto e ...