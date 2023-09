(Di mercoledì 13 settembre 2023) Unadi(Ancona), con 13 "Luci dal fango", per ricordare lea disastrosadel 15 settembre 2022. Alle 20.30 di venerdì la, una luce per ogni ...

Unadi Ostra (Ancona), con 13 "Luci dal fango", per ricordare le vittime della disastrosa alluvione del 15 settembre 2022. Alle 20.30 di venerdì la, una luce per ogni ...Laterminerà al campo sportivo didi Ostra dove alle 21.15 verrà celebrata la Santa Messa, presieduta dal vescovo di Senigallia Monsignor Franco Manenti e concelebrata dai vescovi ...Unadi Ostra (Ancona), con 13 "Luci dal fango", per ricordare le vittime della disastrosa alluvione del 15 settembre 2022. Alle 20.30 di venerdì la, una luce per ogni ...Laterminerà al campo sportivo didi Ostra dove alle 21.15 verrà celebrata la Santa Messa, presieduta dal vescovo di Senigallia Monsignor Franco Manenti e concelebrata dai vescovi ...

Fiaccolata a Pianello di Ostra per le vittime dell'alluvione Tiscali Notizie

Solidarietà a Pianello di Ostra: una fiaccolata per le vittime dell ... Avvisatore.It

Una fiaccolata a Pianello di Ostra (Ancona), con 13 "Luci dal fango", per ricordare le vittime della disastrosa alluvione del 15 settembre 2022. Alle 20. (ANSA) ...Il corteo sarà a Pianello di Ostra, uno dei centri più colpiti quel 15 settembre. Tutto verrà trasmesso anche in maxischermi di altri Comuni. Illuminati i luoghi simbolo.ANCONA Quattrocento milioni di euro stanziati dal Governo Meloni sul triennio 22-24 per rialzarsi dalla tragedia che ha colpito le Marche il 15 settembre di un anno fa. Ventiquattro milioni stanziati.