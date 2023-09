Festival di Sanremo 2024 | Amadeus chiama tre pilastri della musica italiana | ecco chi sono

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 13 settembre 2023) I preparativi deldiproseguono sia sul versante conduzione e ospiti che su quello dei cantanti in gara. In queste oreemersi nuovi aggiornamenti in merito ai big sulla lista die pare proprio che siano in corso le trattative con ben tre. Un modo per alzare ancora di più il livellocompetizione e salutare l’Ariston nei migliori dei modi. Anche per quanto riguarda gli ospiti, infatti, spiccano altri nomi da brivido.di: treE’ risaputo che...