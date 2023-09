Festival di Mantova | l’attivista di Fridays for future Pasotto fermata dalla polizia all’evento sponsorizzato da Eni | “Avevo solo due cartelloni”

(Di mercoledì 13 settembre 2023)diFor, Sofia, ha raccontato in un video pubblicato sui social di essere stata, identificata e trattenuta dagli agenti della Digos a margine di un incontroda Eni aldella Letteratura di. “Entrodi Eni con due: “Ma non sentite il caldo?” e “Planet not profit”. Appena metto piede nel luogo dell’evento mi ferma un agente della Digos. Ne arrivano altri e mi bloccano. Fermano anche ai miei amici e cominciano a fare le foto ai nostri documenti. Ad alcuni aprono gli zaini e le borse”. Un episodio condannatodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Eleonora Evi, che in una nota ha espresso solidarietà alla ...

La band non aveva particolari obiettivi a lungo termine ma il live aandò talmente bene che,...hanno debuttato con una scaletta tutta nuova a Reggiolo in occasione dello Street Food. ...Ironico e disponibile, Kalfus si ferma a chiacchierare con Sky TG24 a, mentre prepara il suo intervento aldella Letteratura. Siamo sicuri che il suo libro sia solo fiction Lo ...... Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi,, Monza Brianza, Piacenza, Savona, Torino e Varese, Brescia, ... Precedente Ildi Teatro Antico di Veleia protagonista su La7, quasi un milione di ...... "Frazzi" di Scandicci, 'Città di Albenga", "Città di Caraglio", 'Acerbi Competition" di, "... il chiostro di Campitelli a Roma, il Monferrato Classic. Il pianoforte sul quale i giovani ...

Gli incontri con gli scrittori fanno volare il festival di Mantova TGR Lombardia

L’abbraccio del festival a Michela Murgia La Voce di Mantova

La cultura Meglio come hobby che come professione. Il brulicar di festival letteral-filosofici che da ormai vent'anni in diverse città segna la fine dell'estate racconta che nel paese c'è voglia di c ...Un Festival di danza e arti performative negli spazi pubblici della città è la prima edizione di Parma Moving Festival intitolata solo cose belle, che si svolgerà a Parma dal 19 al 23 settembre, direz ...Numeri positivi per il Festivaletteratura di Mantova 2023, che ha chiuso con 65mila presenze ... del comitato organizzatore del festival.