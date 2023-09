Festa dello Sport | l’associazione ‘Oltre gli Ostacoli’ promuove le bocce in carrozzina

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGrande successo di pubblico e massima presenza e collaborazione delle associazioniive del comprensorio di San Giorgio del Sannio. Nella giornata di domenica, su tutto il percorso di viale Spinelli, lol’ha fatta da padrone dalle ore 16,00 ad oltre le ore 22,00, con la kermesse finale della Danzaiva Paralimpica. Una giornata di inclusioneivaOlimpico e Paralimpico. Alla manizione, era presente ancheiva Oltre gli Ostacoli di Benevento che ha presentato e promosso l’attività dellepraticata da atleti disabili in. Presenti all’evento per loparalimpico il presidente ...

Per maggiori dettagli clicca quiStreet Food a Sorrento Da mercoledì 13 a domenica 17 settembre 2023, dalle ore 12 alle 24 si terrà nella villa comunale di Sorrento 'Saporitissimo ......romanzo di Dino Buzzati La famosa invasione degli orsi in Sicilia (2019) premiato aldel ... a cura di Melania Gazzotti, con introduzionescrittore, critico letterario e italianista Marco ...AGI - Una ragazza di 14 anni è stata violentata da due uomini durante una delle tradizionali feste di paese . I presunti responsabilistupro non sarebbero originari della provincia di Bolzano, I fatti risalgono al mese di luglio ma la notizia è trapelata solo ora. La Procura del capoluogo altoatesino ha confermato che è stata ...Laè proseguita con novanta bambini che entrano e si dispongono in cerchi concentrici intorno ... Leggi anche - NICOLA PIETRANGELI, I 90 ANNI DI UN'ICONASPORT Ha vinto due medaglie ai ...

Festa dello sport: una vetrina a cielo aperto per le società di Malnate varesenews.it

La Festa dello Sport. Sarà al Buon Riposo - Viareggio LA NAZIONE

A Lanuvio il prossimo weekend, ossia il 16 e 17, settembre si celebrerà la Festa dello Sport e, contestualmente, avrà luogo l’inaugurazione della Cittadella del Rugby. Sabato 16 settembre, in ...Il calendario partirà venerdì 22 settembre, in piazza Fontane Marose, con lo spettacolo "Piano Sky". Venerdì la Silent disco, dalle 22.30 fino alle ...Al centro delle riflessioni lo stupore di fronte al creato, il senso di giustizia, la sfida del lavoro, ma anche il tanto bene emerso durante il dramma dell’alluvione ...