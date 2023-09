Festa dell’Addolorata | domani l’esibizione del trio ‘The Voices’ | il programma

Conto alla rovescia per laPatronalea Villanova Mondovì. 'Siamo al lavoro per ultimare gli ultimi preparativi di uno degli eventi più attesi dai villanovesi' - spiegano dal Comune - ' Novità e tradizione ......per raccontare ai visitatori grandi e piccoli episodi di, ... la sartoria, la distilleria (a cura'Associazione Culturale ... La Cappella, uno dei tesori nascosti di Exilles, ...Il programma religioso e artistico Ritorna come ogni anno l'appuntamento con lain onore della Beata Vergine, organizzata dai padri amigoniani'ITCA. Il programma religioso prevede: Venerdì 15 Settembre - Solennità della Beata Vergine- Chiesa ...CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI - A Treviso termina l'annuale Sagra di Santa Bona nell'omonimo quartiere mentre inizia la 43Sagra- San Paè in. Il tutto tra musica, cibo e birra. In centro città, invece, potete ancora ammirare le fotografie del Treviso Photographic Festival alla sua 6edizione. In Ghirada, ...

Villanova: La festa dell'Addolorata prende il volo - TUTTO IL ... Unione Monregalese